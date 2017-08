Verträumte blaue Augen, wallendes brünettes Haar, ausgeprägte Wangenknochen und ein sinnlicher Mund – Marie Bäumer (48) sieht nicht nur einer Filmlegende zum Verwechseln ähnlich, sondern gehört zweifelsohne zu einer der herausragendsten Schauspielerinnen Deutschlands.

"Ich will mich nicht als Romy sehen. Es käme mir anmaßend vor", sagte sie einst in einem Interview mit dem deutschen Tagesspiegel. "Ich möchte im Kino überhaupt niemanden als Romy Schneider sehen." Jetzt hat es sich die KURIER-ROMY-Preisträgerin (Beliebteste Schauspielerin 2013) aber anders überlegt.

Foto: KURIER/Gerhard Deutsch

Für den Film "3 Tage in Quiberon" (Kinostart 2018) wird sich Bäumer in die 1982 verstorbene österreichische Leinwand-Ikone verwandeln.

"Wir sind froh, dass wir sie mit dem Konzept überzeugen konnten", erzählte Mitproduzent Thomas Král (40) der deutschen Bild. Der Film handelt von Schneiders ( mit 43) emotionaler Achterbahn kurz vor ihrem Tod. Sie ließ sich 1981 in der französischen Bretagne in ein Sanatorium einweisen.

Foto: APA/AFP/-

Ihre jahrelange Alkohol- und Medikamentensucht kostete sie eine Niere. Romy wollte sich erholen und endlich von ihrem verhassten Sissi-Image befreien. "Frau Bäumer ist in die Rolle, die für sie immer wie eine Bedrohung wirkte, hineingewachsen. Sie ist beängstigend gut als Romy Schneider", so ein Produktionsmitarbeiter.

