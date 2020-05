Mariazell und die Habsburger

Für die Habsburger bekam Mariazell nach Ende der Gegenreformation (1555-1648) besondere Bedeutung: Der Wallfahrtsort wurde zum Nationalheiligtum der Donaumonarchie, fast alle Habsburger pilgerten nach ihrer Krönung hierher. Unter Kaiser Leopold I. (1658-1705) wurde Mariazell zum "Reichsheiligtum".



Maria Theresia (1740- 1780) machte auf ihrer Hochzeitsreise Station in Mariazell. Ihr Sohn, der Reformer-Kaiser Josef II. (1780- 1790), verbot zwar alle Wallfahrten, die eine Übernachtung erforderten. Doch nach seinem Tod wurden die Pilgerreisen nach Mariazell sofort wieder aufgenommen.



Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi nahmen 1857 an den 750-Jahr-Feiern in Mariazell teil. 1910 fuhr Franz Joseph mit der Mariazellerbahn zur Gnadenmutter. Da Otto Habsburg bis 1961 bzw. 1963 Einreiseverbot in Österreich hatte, konnten er und Regina 1951 nicht in Mariazell heiraten, sondern in Lothringen. Silberhochzeit 1976 und Goldene Hochzeit 2001 feierten sie in Mariazell. Ottos ältester Sohn Karl Habsburg heiratete in der Basilika 1993 Francesca Thyssen-Bornemisza.