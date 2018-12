Mariah Careys Zwillinge in Weihnachtsstimmung

"All I Want For Christmas Is You": Zeitloser Weihnachts-Hit

Careys Lied "All I Want For Christmas Is You" von 1994 gehört zu den meistgehörten modernen Weihnachtssongs. Dem "Economist" zufolge hat "All I Want For Christmas Is You" bereits mehr als 60 Millionen Dollar (53 Mio. Euro) an Lizenzgebühren eingespielt. In den "Billboard"-Charts für Weihnachtstitel steht er auf dem ersten Platz vor Songs wie "Rockin' Around The Christmas Tree" von Brenda Lee und "Last Christmas" von Wham.