Mariah Carey outet sich als manisch-depressiv

"Aber es war eine viel zu schwere Last und ich konnte so einfach nicht mehr weitermachen", erzählte sie und verriet zudem, dass sie sich inzwischen in Behandlung begeben habe.

Mit der Therapie habe sie nach "den härtesten Jahren, die ich in meinem Leben durchzustehen hatte", begonnen.

An ihren Erfolg der 90er Jahre konnte Carey schon lange nicht mehr anknöpfen. Auch in der Liebe hatte sie zuletzt Troubles. 2014 hatte sich die Sängerin von ihrem zweiten Ehemann Nick Cannon nach 8 Jahren Ehe getrennt, mit dem sie die Zwillinge Moroccan und Monroe hat. Ende 2016 war auch ihre Verlobung mit Milliardär James Packer nur wenige Wochen vor der Hochzeit geplatzt.