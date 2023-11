Mariah Carey mit ihren Zwillingen auf der Bühne: So groß sind Monroe & Morrocan schon

Für Fans ist es einer der schönsten Weihnachts-Hits der Popmusik, für andere ein nervtötender Ohrwurm: "All I Want for Christmas Is You" von Mariah Carey zählt knapp 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch zu den meistgespielten Weihnachtsliedern in den USA. Dafür gabs jetzt einen Preis, den die "Pop-Diva" bei den Billboard Music Awards am Sonntag erhielt - überreicht von ihren Zwillingen Monroe und Morrocan. Careys erstmals 1994 veröffentlichter Song gilt als Weihnachtspop-Klassiker und erreicht zuverlässig in jeder Adventzeit die Single-Charts.

