XL-Mähne wie die Mama: Mariah Carey und Tochter könnten Zwillinge sein

Monroe wächst wie auch ihr Zwillingsbruder Moroccan von klein auf im Rampenlicht auf. In ihrem zarten Alter hat sie auch bereits erste Auftritte als Schauspielerin und Model absolviert. Im Animationsfilm "All I Want For Christmas is You" von 2017 verlieh Monroe der Figur Michelle ihre Stimme. Auch in der Reality-Show "Mariah’s World", die 2016 ausgestrahlt wurde, trat sie auf.