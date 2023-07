Margot Robbie als Neunziger-Jahre-Barbie auf dem Red Carpet

Die Barbie-Puppe kam bisher nur in Animationsfilmen vor, nie in einem abendfüllenden Film mit echten Darstellern. Das ändert sich nun, denn Margot Robbie und Ryan Gosling schlüpften für den Streifen "Barbie" von Regisseurin Greta Gerwig in die Rollen der Kult-Puppen. Der Film soll Mitte Juli in den Kinos erscheinen. Die Premiere von "Barbie" wurde jetzt in Juárez, Mexiko, gefeiert.

Robbie und Gosling bei "Barbie"-Premiere

Margot Robbie und ihr Filmpartner Gosling präsentieren sich Seite an Seite auf dem Red Carpet. Robbie erschien, ganz in Pink, so, wie man die Plastikpuppe in den 1990er-Jahren kannte.

➤ Lesen Sie hier mehr: Margot Robbie hatte am "Barbie"-Set einen speziellen großen Wunsch