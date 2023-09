Mann von Chiara Ferragni mit inneren Blutungen im Spital

Hinter Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, und seiner Familie liegt eine schwere Zeit. Erst im März 2022 musste sich der Musiker (33) und Ehemann von Model Chiara Ferragni (36) in einer sechsstündigen Operation einen seltenen Tumor an der Bauchspeicheldrüse entfernen lassen.

Influencerin Ferragni hatte damals mehrere Aufnahmen geteilt, die sie und ihren Mann im Krankenhaus zeigen. "Es war hart, aber wir sind zu Hause", schrieb sie nach der OP. "Danke an meinen wunderbaren Mann, der so hart gekämpft hat und für unsere Familie so tapfer war." Ferragni bedankte sich zudem bei den Ärzten, Pflegekräften und Mitarbeitern des Krankenhauses. Das Paar hat zwei Kinder - Sohn Leone und Tochter Vittoria.