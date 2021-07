Schauspieler Daniel Mickelson mit 23 gestorben - Kaia Gerber trauert

Mickelson wurde durch seine Rollen in der Serie "Mani" und dem Indie Horrorfilm "The Killer Clown Meets the Candy Man" bekannt. Zahlreiche Stars nehmen ebenfalls Abschied von dem Nachwuchstalent und drücken ihre Anteilnahme aus. So auch Model Kaia Gerber.

In einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story teilte die 19-Jährige, die eine enge Freundschaft mit Mickelson verband, eine emotionale Hommage an den Schauspieler. Sie bedankte sich für ihre Freundschaft und alls das "Lachen und Glück", das er in den letzten zwei Jahrzehnten auf diese Welt gebracht hat. Die Tochter von Supermodel Cindy Crawford teilte einen Screenshot von einem FaceTime-Telefonat mit Mickelson und schrieb dazu: "Ich erinnere mich, dass wir den ganzen Tag auf der Couch saßen und den ganzen Tag damit verbrachten, unsere eigene Geheimsprache zu entwickeln, die wir jedes Mal sprachen, wenn wir uns sahen."

"Ich wünschte, wir könnten dorthin zurückkehren. Ich wünschte, wir würden immer noch in Sätzen reden, die wahrscheinlich alle anderen verärgerten, uns aber jedes Mal zum Lachen brachten", fügte sie hinzu.