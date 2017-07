Manfred Baumanns Erzählungen

Seine Bilder erzählen alle eine Geschichte und nur die, die wirklich unter einem guten Stern stehen (und das im wahrsten Sinne des Wortes) schaffen es auch in seine Ausstellung.

Foto: /Manfred Baumann Denn: Top-Fotograf Manfred Baumann vertraut Muse & Ehefrau Nelly, die für jedes einzelne seiner Werke ein Horoskop erstellt, wie er dem KURIER verriet.

Foto: /Manfred Baumann "Für mich bedeutet Fotografie, zu zeigen, was andere nicht gesehen hätten. Mir ist es wichtig, den Bildern Leben und Seele einzuhauchen", so Baumann, der jetzt eine Werksschau zu den Themen "Fine Nude Art", "Celebrities" und "Street Photography" in der Wiener Leica-Galerie präsentierte (noch bis 27.September) .

Foto: /Manfred Baumann