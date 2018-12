Mama Cher Georgia Holt beweist mit 92 extrem viel Humor

Bitch please, I made Cher - was höflich ausgedrückt so viel heißt wie "Geh bitte, ich machte Cher". Dieses Bild war auf Twitter auch Star-Kollegen wie Katy Perry ein Like wert.

Abgesehen davon, wie lustig Mama Cher ist, schaut sie mit ihren 92 auch verdammt gut aus. Übrigens, die Jacke die sie auf den Bild trägt, hat sie aus dem Kleiderkasten ihrer berühmten Tochter, wie Cher ihre Fans wissen lässt.