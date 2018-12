Cher gibt 2019 Konzert in Wien

Sie gehört zu den Fixsternen des Popbusiness: US-Sängerin Cher hat nicht nur dank ihrer Stimme von sich reden gemacht, sondern auch als Schauspielerin überzeugt. Für ihre Leistung in "Mondsüchtig" wurde sie 1988 mit einem Oscar ausgezeichnet. Kommendes Jahr ist es aber ihre Musik, die im Fokus steht, vor allem nachdem ein eigens über sie geschriebenes Musical ('The Cher Show') vergangene Woche am Broadway Premiere feierte.

Tickets für das Konzert in der Stadthalle gibt es ab dem 14. Dezember um 10 Uhr u.a. bei www.oeticket.com