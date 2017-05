Als Auswanderer wurde der Deutsche Jens Büchner in der VOX-Show "Goodbye Deutschland" bekannt. Büchner zog es nach Mallorca und singt am Ballerman. Nach einigen Trennungen und Liebeswirren steht nun eine Hochzeit mit seiner Verlobten Daniela Karabas an.

Allerdings soll es zwischen dem TV-Paar nun ordentlich krachen und Büchner überlegen, ob er die Trauung abblasen soll. Bei ihrem Junggesellen-Abschied hat sich Daniela nämlich einen Fehltritt geleistet und etwas gar offensiv mit dem Stripper Toni geflirtet. Was genau mit dem Tänzer passiert ist, will niemand genauer erläutern.

Foto: APA/dpa/Andreas Arnold

"Das war echt ein Schock. Hoffentlich vertragen sich die beiden wieder - und die Hochzeit findet statt", verriet ein Insider der Zeitschrift 'Closer'. "Für Jens war das schon ein harter Schlag, seine baldige Frau so aufgeheizt mit einem anderen zu sehen." Wie ernst der Streit ist, bleibt abzuwarten. Die Reality- Show von Büchner benötigt wohl kleine Skandälchen wie diese ...