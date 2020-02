"Malcolm Mittendrin"-Star Frankie Muniz hat geheiratet

Nach "Malcolm" wurde es ruhig um Muniz. Er verbrachte viel Zeit als Rennfahrer, bevor er zwei Schlaganfällen erlitt. Heute hat er mit schwerem Gedächtnisverlust zu kämpfen, bekommt allerdings viel Unterstützung von Price. 2017 kehrte für "Dancing with the Stars" auf die Bildschirme zurück, wo er sich auf einen passablen dritten Platz tanzte. 2018 eröffnete er mit seiner Partnerin ein Geschäft für Olivenöl-Spezialitäten in Arizona.