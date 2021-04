Maite und Angelo Kelly: Rührender Abschied von verstorbener Barby Kelly

Die Mitglieder der "Kelly Family" trauern um ihre Schwester Barby, die im Alter von 45 Jahren verstorben ist. Am 20. April gab die "Kelly Family" auf ihrer offiziellen Facebookseite den Tod von Barby Kelly bekannt. Sie sei nach kurzer Krankheit gestorben, hieß es in dem Posting. In persönlichen, emotionalen Postings auf Instagram haben sich außerdem Angelo und Maite Kelly zum Tod ihrer Schwester geäußert. Dazu haben die beiden Musiker Erinnerungen in Form von gemeinsamen Fotos geteilt.

Angelo und Maite Kelly teilen rührende Erinnerungen

"Mama Barbara und Papa Dan halten dich fest in ihren Armen. Du bist jetzt zuhause", schreibt Maite Kelly unter ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Bild, dass sie und ihre ältere Schwester als Kinder zeigt. Damit spielt die 41-Jährige auf ihre verstorbenen Eltern an.

Der Familienvater Daniel Jerome "Dan" Kelly ist im Jahr 2002 gestorben. Seine Frau Janice folgte ihm im Jahr 2018.