Maisie Williams: "Unerbittliche" Qualen für neue Rolle

Maisie Williams spielt in der neuen Serie "The New Look" Christian Diors Schwester, die Widerstandsheldin Catherine Dior.

Die ehemalige "Game Of Thrones"-Darstellerin Maisie Williams hat über die "unerbittlichen" Anstrengungen gesprochen, die sie für ihre "alles verzehrende" Rolle als Widerstandsheldin Catherine Dior in der kommenden Apple TV+-Dramaserie "The New Look" unternommen hat. Maisie Williams ging für neue Rolle an ihre Grenzen Im Gespräch mit Harper's Bazaar sprach Williams über die neue, zehn Folgen umfassende Serie, die von wahren Begebenheiten inspiriert ist und sich um die Modedesigner Christian Dior und Coco Chanel, die sich mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs konfrontiert sehen und moderne Mode auf den Markt bringen, dreht.

Ben Mendelsohn ist in der Rolle von Christian Dior zu sehen, Juliette Binoche gibt Coco Chanel und Williams die Widerstandsheldin Catherine Dior. Die 22-jährige Schauspielerin erzählte, dass sie ihr ganzes Leben hinter sich gelassen habe und für die Rolle nach Paris gezogen sei, um sich in die Rolle von Christian Diors Schwester besser hineinversetzen zu können. "Es war eine lange Arbeit und es war großartig", erzählte Williams. "Mein ganzes Leben zog nach Paris. Es war harte Arbeit, aber es war eine große Ehre, diesen Teil zu übernehmen, und er wurde überwältigend." Bei den Vorbereitungen auf die Dreharbeiten stieß Williams aber an die Grenzen der Belastbarkeit. Sie habe sehr wenig gegessen, hatte oft nur drei Stunden schlaf. Um vier Uhr morgens sei sie aufgestanden, um zu trainieren. Der "Game Of Thrones"-Star sprach auch darüber, dass er während der Dreharbeiten an einer Schlaflähmung litt.

Kaum Schlaf, kaum Nahrung und Albträume "Es war sehr unerbittlich. Der Prozess, einen Take nach dem anderen zu machen, zerstört deinen Charakter in gewisser Weise wirklich", erinnerte sie sich. "Es ist nicht jedermanns Sache, aber ich verliere mich gerne in einer Rolle und mache weiter, bis wir eine Szene fertig haben." Die Schauspielerin sprach auch über das strenge Regime, an das sie sich hielt, um Catherine Diors ausgemergeltes Aussehen realistisch darzustellen. "Ich aß sehr wenig, meditierte die ganze Zeit und verbrannte Kerzen und Weihrauch in meiner Wohnung", sagte sie. "Ich musste um 4 Uhr morgens aufstehen, um zu schwitzen." Abends, "gegen 19 oder 20 Uhr, durfte ich etwas Salziges und Dehydrierendes essen – etwas Räucherlachs und ein kleines Glas Wein." "Dann habe ich ein kochend heißes Bad mit viel Salz genommen. Und ich schwebte sozusagen ins Bett und schlief vielleicht drei Stunden lang, und als ich aufwachte, aß ich eine Handvoll Nüsse", so Williams über die Diät, an die sie sich während der Vorbereitungen auf ihre Rolle in "The New Look" hielt.