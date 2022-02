Maisie Williams: Seit "Game of Thrones" kaum wiederzuerkennen

"Game of Thrones" gehört zu den erfolgreichen Serien aller Zeiten. Schauspielerin Maisie Williams spielte darin die rebellische Arya Stark und zählte zu den beliebten Hauptrollen des TV-Hits. 2019 endete die Serie nach acht Staffeln. Seither hat sich die Schauspielerin, die vor den Augen vieler Zuseher heranwuchs, optisch immer mal wieder gerne komplett verändert.

Maisie Williams: Keine Angst vor Veränderungen

Immer wieder fiel Maisie Williams seit ihrer bekannten Rolle in der erfolgreichen Serie mit ihren Looks auf. Während sie in "Game of Thrones" noch recht alltäglich und fast schon unscheinbar aussah, überrascht sie nun seit Jahren mit einer radikalen Typ-Veränderung nach der nächsten.