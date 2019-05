Magier Siegfried in Sorge: Partner Roy auf Reise schwer erkrankt

Das weltberühmte Magier-Duo Siegfried und Roy plante eine heimliche Deutschland-Reise. Vorgesehen war, einige Tage am Tegernsee Urlaub zu machen, so die deutsche Bild.

Lungenentzündung: Sorge um Roy Horn

Auf der Reise soll Roy Horn (74) stark erkrankt sein, was seinem Partner Siegfried Fischbacher (79) sowie der Familie große Sorgen bereite.

Laut Bild soll sich Roy, der seit einem Tiger-Angriff im Jahr 2003 halbseitig gelähmt ist, eine Lungenentzündung zugezogen haben. Siegfried habe seinen Partner zu einem Arzt in Rottach-Egern gebacht, der Roy strenge Bettruhe verordnet habe.

Erholung im Luxus-Hotel

Anschließend habe sich Roy in einer Suite des "Seehotel Überfahrt" erholt. Die Illusionisten seien inzwischen in München abgestiegen, wo sie angeblich noch eine Woche Urlaub in einem Luxus-Hotel machen wollen.