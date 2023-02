Madonnas Grammy-Auftritt als glühendes Beispiel für Frauenfeindlichkeit

Madonna beklagte "eine Welt, die es ablehnt, Frauen über dem Alter von 45 zu feiern, und das Bedürfnis empfindet, sie zu bestrafen, wenn sie weiter entschlossen, fleißig und abenteuerlustig sind". Ihr Post bezieht sich auf Kommentare in den Sozialen Medien, nachdem sie bei den Grammy-Verleihungen in der Nacht zu Montag das Pop-Duo Sam Smith und Kim Petras angekündigt hatte. "Anstatt sich darauf zu fokussieren, was ich in meiner Rede gesagt habe, in der ich der Furchtlosigkeit von Künstlern wie Sam und Kim gedankt habe, entschieden sich viele Menschen dazu, bloß über Großaufnahmen von mir zu sprechen", schrieb die "Like a Virgin"-Sängerin.

"Ich wurde seit Beginn meiner Karriere von den Medien herabgewürdigt. Ich sehe es als Test und ich bin froh darüber, Frauen den Weg bereiten zu können, damit jene nach mir es in den kommenden Jahren leichter haben", so Madonna weiter.