Madonna: Silvester-Überraschung in Schwulenbar

Die legendäre New Yorker Schwulenbar Stonewall Inn hat sich bei Madonna (60) für ihren Überraschungsauftritt in der Neujahrsnacht bedankt. "In ihrer ganzen Karriere hat sich Madonna für die Gleichberechtigung aller stark gemacht", schrieben die Betreiber am Mittwoch auf Facebook.

Überaschungsgig zu Mitternacht

Die Popsängerin war nach Mitternacht mit ihrem Adoptivsohn David (13) auf der Bühne erschienen, um ihre Hymne "Like a Prayer" und den Elvis-Klassiker "Can't Help Falling In Love" zu singen. Videos von dem unangekündigten Auftritt posteten mehrere Partygäste im Internet. Auch Madonna selbst stellte ein Video und ein Foto online. Zu sehen sind diese auf dem Instagram-Account der Sängerin. Zusätzlich postete sie eine Story zum Überraschungskonzert.