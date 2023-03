Madonna datet Boxlehrer ihres Sohnes: Wahre Liebe oder nur Show?

Dem Insider zufolge soll Madonna dem Sport-Experten helfen, sein New Yorker Box-Studio zu vermarkten. "Er ist ein gut aussehender Typ, aber Madonna ist im Moment nicht auf der Suche nach Liebe", zitiert Page Six einen Insider. "Er ist aufstrebend, [...] also ist er erpicht darauf, mit Madonna Aufmerksamkeit zu bekommen." Ausnutzen würde Popper den Musiksuperstar allerdings nicht. Der Deal sei einvernehmlich. Popper soll Madonna gebeten haben, ihm mit Werbung zu helfen, behauptet die Quelle: "Josh hat ihren Sohn trainiert und sie ist beeindruckt. Sie sagte, sie würde ihm helfen, für das Fitnessstudio zu werben."

Madonna hat sich zu den Gerüchten um ihr Privatleben bisher nicht geäußert.