Stars

Macaulay Culkin bei Golden Globes: Unerwartetes Comeback nach 35 Jahren

Macaulay Culkin und Brenda Song bei den Golden Globes 2026
Das letzte Mal war der "Kevin – Allein zu Haus"-Star 1991 bei den Golden Globes zu Gast.
12.01.26, 11:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nach seinem Durchbruch als Kinderstar mit der Erfolgs-Komödie "Kevin – Allein zu Haus" (1990) folgte für Macaulay Culkin der Absturz. Anstatt mit Filmrollen machte der Schauspieler jahrelang hauptsächlich mit seinem ungesunden Aussehen Schlagzeilen – Gerüchte um eine Drogensucht, Magersucht oder gar eine schlimme Krankheit machten die Runde. Inzwischen verläuft das Leben des ehemaligen Hollywood-Sorgenkindes wieder in geregelten Bahnen.

Macaulay Culkin feiert Golden-Globes-Comeback

Nachdem der Weihnachtfilm "Kevin – Allein zu Haus" 2025 sein 35-jähriges Jubiläum gefeiert hat, absolvierte Culkin nun seinen ersten Auftritt bei den Golden Globes seit 35 Jahren. Begleitet wurde er zu dem Event von seiner Partnerin Brenda Song

Wie Macaulay Culkin heute lebt - und was seine Kinder nie erfahren dürfen

Culkin wurde bei der Vergabe der Filmpreise in Los Angeles die Ehre zuteil, den Preis für das beste Drehbuch zu überreichen.

Culkin: "Ich existiere ich das ganze Jahr über"

Der ehemalige Kinderstar wurde mit großem Applaus begrüßt, als er zu Mark Morrisons Song "Return of the Mack" aus dem Jahr 1996 auf der Bühne erschien.

"Vielen Dank, dass ihr mich wieder willkommen heißt. Das ist sehr nett", sagte Culkin - und erlaubte sich bei der Gelegenheit einen Witz auf seine eigenen Kosten: "Ich weiß, es ist ungewöhnlich, mich außerhalb der Weihnachtszeit zu sehen – aber schockierenderweise existiere ich das ganze Jahr über."

Golden Globes: Amanda Seyfried dabei erwischt, wie sie Stars verhöhnte

Anschließend verkündete Culkin, der für seinen zurückgezogenen Lebensstil bekannt ist, den Gewinner der Kategorie: Paul Thomas Anderson für "One Battle After Another". 

Das letzte Mal war der Kevin-Darsteller 1991 bei den Golden Globes zu Gast. Damals war er in der Kategorie "Beste Leistung eines Schauspielers in einem Spielfilm – Komödie oder Musical".

Mehr zu den Golden Globes 2026 lesen Sie hier: 

Golden Globes: Das sind die Gewinner
Stilkritik Golden Globes 2026: Konservative Eleganz dominierte
kurier.at, spi  | 

Kommentare