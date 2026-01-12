Macaulay Culkin bei Golden Globes: Unerwartetes Comeback nach 35 Jahren

Nach seinem Durchbruch als Kinderstar mit der Erfolgs-Komödie "Kevin – Allein zu Haus" (1990) folgte für Macaulay Culkin der Absturz. Anstatt mit Filmrollen machte der Schauspieler jahrelang hauptsächlich mit seinem ungesunden Aussehen Schlagzeilen – Gerüchte um eine Drogensucht, Magersucht oder gar eine schlimme Krankheit machten die Runde. Inzwischen verläuft das Leben des ehemaligen Hollywood-Sorgenkindes wieder in geregelten Bahnen. Macaulay Culkin feiert Golden-Globes-Comeback Nachdem der Weihnachtfilm "Kevin – Allein zu Haus" 2025 sein 35-jähriges Jubiläum gefeiert hat, absolvierte Culkin nun seinen ersten Auftritt bei den Golden Globes seit 35 Jahren. Begleitet wurde er zu dem Event von seiner Partnerin Brenda Song.

Culkin wurde bei der Vergabe der Filmpreise in Los Angeles die Ehre zuteil, den Preis für das beste Drehbuch zu überreichen. Culkin: "Ich existiere ich das ganze Jahr über" Der ehemalige Kinderstar wurde mit großem Applaus begrüßt, als er zu Mark Morrisons Song "Return of the Mack" aus dem Jahr 1996 auf der Bühne erschien. "Vielen Dank, dass ihr mich wieder willkommen heißt. Das ist sehr nett", sagte Culkin - und erlaubte sich bei der Gelegenheit einen Witz auf seine eigenen Kosten: "Ich weiß, es ist ungewöhnlich, mich außerhalb der Weihnachtszeit zu sehen – aber schockierenderweise existiere ich das ganze Jahr über."