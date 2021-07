Deutscher Komiker regt mit Behindertenwitz auf

Alle Welt spielt " Pokémon Go". Auch der deutsche Komiker Luke Mockridge wollte offenbar ein Kommentar zu dem neuen Trend-Spiel abgeben, bei dem man via Smartphone Anime-Monster einfängt. Lustig fand seinen Spruch aber niemend. Ganz im Gegenteil: Für seinen Tweet über " Pokémon Go", in dem sich der 27-Jährige über Menschen mit Down Syndrom lustig macht, wird er scharf kritisiert.