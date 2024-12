Curtis, geboren in São Paulo, ist die Tochter des britischen Geschäftsmanns Malcolm Leo Curtis. Berichten zufolge lebt sie in New York, pendelt aber zwischen Brasilien und London. Das Model, das 1993 das brasilianische Finale von "Supermodel of the World" gewann, zierte in der Vergangenheit die Titelseiten von Zeitschriften wie Marie Claire und Cosmopolitan. Sie hat auch für Unternehmen wie Harrods, H&M und Victoria’s Secret gemodelt.