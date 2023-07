"Love you so much": Beckhams gratulieren sich zum Hochzeitstag

Der frĂŒhere englische Fußballnationalspieler David Beckham (48) und seine Frau, Ex-Spice-Girl Victoria (49) haben sich gegenseitig zum 24. Hochzeitstag gratuliert. "Happy Anniversary love u so much", schrieb David Beckham am Dienstag auf seinem Instagram-Account an die "beste Frau, Mami und Trink-Kumpanin" und markierte seine Frau und die drei Söhne Brooklyn (24), Romeo (20) und Cruz (18).