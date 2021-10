Lopez und Affleck: Ist das das Geheimnis ihrer glücklichen (zweiten) Beziehung?

Im Sommer haben Popstar Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck viel Zeit gemeinsam verbracht - auch in Europa, wo sie es sich in unterschiedlichen Städten im Urlaub gute gehen ließen. Aktuell müssen sie sich ihre aber Zeit zu zweit aber gut einteilen, behauptet das People-Magazin unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider. Der Grund: Die Karrieren der beiden sollen dafür sorgen, dass sie im Herbst oftmals getrennt sein werden.

"Bennifer" verbringen viel Zeit allein

Lopez und Affleck sollen sich im Moment aber damit abgefunden haben, dass "das jetzt ihr Leben ist", so die Quelle. "Sie sehen sich, wann immer sie können." Los Angeles sei der Ort, an dem sie Zeit verbringen, wann immer es ihnen möglich ist, vor allem, "weil ihre Kinder dort zur Schule gehen". Lopez sei "so glücklich wie schon lange nicht mehr". Dass sie von Zeit zu Zeit eine Fernbeziehung führen müssen, scheint der Beziehung der beiden also gut zu tun.