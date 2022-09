Lopez & Affleck teilen intime Einblicke in Hochzeitstag - mit Magenproblemen

Vor rund zwei Wochen haben Popstar Jennifer Lopez und Hollywood-Star Ben Affleck auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Staat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten. Es handelte sich um ein mehrtägiges Fest für Freunde und Familie, wie US-Medien im Vorfeld berichteten. Wenig später gab Lopez ihren Fans ganz offiziell Einblick in die rauschende Party und zeigte ihre Outfits. Lopez verwies dabei auf ihre "On the JLo"-Fanseite. "Die Kleider waren traumhaft... Danke Ralph Lauren", schrieb sie und bedankte sich damit bei Modeschöpfer Ralph Lauren. Sie werde bald noch mehr Fotos und "köstliche Details" von ihrem "großen Tag" teilen, versprach Lopez ihren Fans. Und dies tat sie nun auch.