Lockerer Spruch über Halbglatze: Prinz William scherzt über seine Frisur

Martin Samuel war im Laufe seiner Karriere für etliche ikonische Filmlooks verantwortlich - darunter Johnny Depps Captain Jack Sparrow in "Fluch der Karibik" oder auch David Bowies rotblonde Frisur in "Der Mann, der vom Himmel fiel". Seine Arbeit brachte ihm außerdem drei Oscar-Nominierungen ein. Nachdem er von Prinz William vor einigen Tagen einen Preis erhalten hatte, beschrieb der Stylist in einem Interview sein Treffen mit dem Ehemann von Herzogin Catherine: "Und dann sagte er: 'Nun, ich habe nicht wirklich viel Haar, von dem man sprechen könnte', und ich sagte, 'aber Ihre Frau hat wunderschönes Haar', also sagte er: 'Das werde ich ihr sagen'."

Schon in der Vergangenheit hatte Prinz William des Öfteren mit lockeren Kommentaren zu seinem Haarausfall für Schmunzeln gesorgt. Bei einem offiziellen Besuch bei einem Barbershop witzelte der Sohn von Lady Diana 2019: "Ich brauche keinen Haarschnitt mehr. Bei mir reicht mittlerweile der Rasierer."