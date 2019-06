Liza Minnelli lästert über Lady Gagas schauspielerische Leistung

Die legendäre Schauspielerin Judy Garland spielte 1954 selbst in einem Remake von "A Star is Born" mit. Sie spielte dabei die weibliche Hauptrolle, die in der neuesten Version des Streifens von Sängerin Lady Gaga übernahm.

Die aktuellste Ausgabe des Filmes hätte ihre Mutter Judy Garland amüsiert, ist sich Tochter Liza Minnelli (73) sicher.

Minnelli holt zum Seitenhieb auf Lady Gaga aus

"Sie hätte gelacht", erzählte Minnelli kichernd gegenüber "Entertainment Tonight". Ihre Mutter hätte dem Film, der letztes Jahr in die Kinos kam, trotzdem eine Chance gegeben.