Liz Hurley packt aus: Dreharbeiten mit Matthew Perry waren "ein Albtraum"

Perry wurde wegen Verzögerung der Dreharbeiten verklagt

Matthew Perry, der viele Jahre mit Tabletten- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, schreibt über seinen Kampf gegen die Sucht in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", die am 1. November in die Läden kam. Darin berichtet er unter anderem, dass die Produktion von "Serving Sara" eingestellt wurde, damit er in die Reha gehen konnte. Er behauptet, dass sowohl Hurley als auch der Regisseur des Films, Reginald Hudlin, "sauer" gewesen seien wegen der Zwangspause - was er vollkommen verstand.

"Mir wurden 3,5 Millionen Dollar für den Film bezahlt und ich wurde wegen der Einstellung der Dreharbeiten verklagt, obwohl es sich um ein Gesundheitsproblem handelte", erzählt er in seinem Buch.