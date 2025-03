Im deutschsprachigen Raum kennt man sie vor allem als Mary Sarikakis aus der ARD-Kultserie "Lindenstraße": Fast elf Jahre lang (von Episode 518 bis 1.112) fieberte das Publikum mit Liz Baffoe mit, wenn diese immer und immer wieder mit Fremdenhass und anderen bewegenden Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dabei aber niemals ihren großen Traum aus den Augen verliert: Freiheit und Selbstbestimmung. 2007 fängt Mary in Köln ein neues Leben an und lässt die Lindenstraße in München für immer hinter sich.

Ein neues Leben steht nun auch für Liz Baffoe bevor: Denn wie die 55-Jährige der Bild-Zeitung erzählte, wird sie nun Flugbegleiterin.