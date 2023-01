Lisha Savage: "Ich habe definitiv eine Essstörung"

In den vergangenen Monaten nahm "Goodbye Deutschland"-Star Lisha Savage stark ab. Eine strenge Diät und Appetitzügler ließen 21 Kilogramm purzeln. Die Reality-TV-Darstellerin verbuchte dies zunächst als Erfolg. Mittlerweile hat ihr Figurwahn aber ungesunde Züge angenommen, wie sie jetzt in einem Video auf Yotube offen erzählt. Anfangs wollte sie nur etwas abnehmen, um in ihr Brautkleid hineinzupassen. Doch dabei blieb es nicht. Die ehemalige "Sommerhaus"-Bewohnerin nahm auch nach ihrem Jawort im Herbst 2022 mit Ehemann Lou weiterhin stark ab. Inzwischen hat sie eingesehen, an einer Essstörung erkrankt zu sein. Ihr Körperbild sei gestört.

Lisa Savage: Offene Worte über Essstörung

"Das, was ich im Spiegel sehe und was die Kamera zeigt, sind für mich zwei verschiedene Welten", teilt die 36-Jährige ihren Followern mit und gesteht in einem Youtube-Video: "Leute, ich habe ja gesagt, dass ich in diesem Video ehrlich sein will und ich habe definitiv eine Essstörung."

"Das ist wirklich schon an so einer Grenze, wo es nicht mehr lustig ist", gesteht die Influencerin.

Es sei erschreckend, wie schnell man da hineinrutsche, sagt sie. Ehemann Lou stimmt ihr zu. Egal, wie dünn Lisha wurde, im Spiegel empfand sie sich immer noch als zu dick.