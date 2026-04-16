Nachdem Lindsay Lohan 2024 mit ihrem auffälligen Beauty-Glow-up auf sich aufmerksam gemacht hatte (das angeblich 300.000 US-Dollar gekostet hat), war es zuletzt eher still um die ehemalige Skandal-Nudel. Aktuell sorgen ihre Stiefmutter Kate Lohan (ehemals Major) und ihr Vater Michael Lohan für Schlagzeilen. Das Ex-Paar ist sich Berichten zufolge - mal wieder - in die Haare geraten. Lindsay Lohans Stiefmutter festgenommen Im vergangenen Jahr hatte Kate Lohan Anzeige gegen Michael wegen häuslicher Gewalt erstattet, die jedoch als unbegründet erachtet und von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen wurde. Nun wird von einem Vorfall berichtet, wonach Lindsay Lohans Stiefmutter gegen ihren Ex-Mann handgreiflich geworden sein soll. Am Dienstag wurde Kate Lohan in Texas festgenommen, weil sie angeblich Lindsays Vater Michael angegriffen haben soll, wie TMZ berichtet. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Portal vorliegen, wird die 44-Jährige beschuldigt, ihren früheren Partner am 14. April vorsätzlich und fahrlässig körperlich verletzt zu haben.

Quellen aus dem Umfeld der Familie Lohan berichten, dass sich der vermeintliche Vorfall in Kates Haus ereignet haben soll, als das Ex-Paar die Kinder übergeben sollte. Mit Messer nach Ex-Mann geworfen Die Situation sei schnell eskaliert. Angeblich soll Lindsay Lohans Mutter wütend darüber gewesen sein, dass sie geweckt wurde. Sie sei handgreiflich geworden und soll Michael Lohan geschlagen haben. Dieser habe sich durch den Angriff eine blutige Verletzung am Nasenbein zugezogen. Dessen nicht genug. Wie TMZ in Erfahrung gebracht haben will, soll Kate wenig später in der Küche mit einem Steakmesser nach Lindsays Vater geworfen haben. Dabei sei es zum Glück aber zu keiner weiteren Verletzung gekommen, da das Messer von seiner Brust abgeprallt sei. Bald darauf sei die Polizei eingetroffen, um Kate Lohan festzunehmen. Gerichtsakten zufolge sei sie zum Tatzeitpunkt mutmaßlich betrunken. Als Auflage für ihre Freilassung habe ein Richter einen Alkoholtest angeordnet und Kate Lohan angewiesen, jeglichen Kontakt zu ihrem Ex-Mann zu vermeiden.