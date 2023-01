Lindsay Lohan sendet süße Botschaft an ihr früheres Ich

Wenn man zurückblickt und sein geplagtes, jüngeres Selbst sieht, würde man es einfach gerne in den Arm nehmen und sagen: "Alles wird gut".

Schauspielerin Lindsay Lohan (36) ist auf einen Trend in den sozialen Medien aufgesprungen und postete ein Video, in dem sie ihrem früheren Ich Fragen beantwortet. So versichert sie etwa ihrer kleinen Version, dass sie ihre roten Haare mittlerweile liebe und sich auch mit den Sommersprossen abgefunden habe.