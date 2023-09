Linda Evangelista hatte Krebs und ließ sich beide Brüste entfernen

Krebs bei Vorsorgeuntersuchung entdeckt

Der Krebs wurde erstmals im Dezember 2018 bei ihrer jährlichen Mammografie entdeckt. Sie habe sich dann "ohne zu zögern" beide Brüste entfernen lassen, so Evangelista dem Bericht zufolge. "Ich dachte, ich sei gesund und für das Leben gerüstet. Der Brustkrebs würde mich nicht umbringen."

Im Juli 2022 entdeckte Evangelista allerdings einen weiteren Knoten in ihrer Brust - der Krebs war in ihrem Brustmuskel zurückgekehrt. Sie unterzog sich erneuten Behandlungen. "Ich ging einfach in diesen Modus über, den ich kenne - einfach tun, was man tun muss und es durchstehen. Und genau das habe ich getan", so das frühere Model.