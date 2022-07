Kein Verstecken mehr: Linda Evangelista lässt missglückte Schönheits-OP hinter sich

Das US-Supermodel Linda Evangelista will den Rechtsstreit nach ihrer verpfuschten Schönheits-Prozedur hinter sich lassen. In einem Statement auf Instagram schreibt sie am Dienstag, sich freue auf das nächste Kapitel ihres Lebens mit Freunden und Familie. Sie sei glücklich, die "Angelegenheit" hinter sich zu lassen, so die 57-Jährige. "Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich erhalten habe."