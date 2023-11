Linda Evangelista hat keine Lust auf einen Partner: "Will niemanden mehr atmen hören"

Der verpfuschte Eingriff habe sie in eine depressive, von Selbsthass geplagte Einsiedlerin verwandelt, deren Lebensgrundlage zerstört ist. "Ich bin es so leid, so zu leben. Ich möchte erhobenen Hauptes aus der Tür gehen, obwohl ich nicht mehr wie ich selbst aussehe", begründete sie 2021 ihren Schritt an die Öffentlichkeit. Außerdem wollte sie ihren Beruf wieder aufnehmen. "Ich vermisse meine Arbeit so sehr, aber ganz ehrlich, was kann ich tun? Es wird nicht leicht werden", sagte sie 2022 der Zeitschrift Vogue im Interview.