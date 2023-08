Lily Allens Vater rief Polizei, als sie ihre Jungfräulichkeit verlor

Die britische Musikerin Lily Allen hat über ihre ersten sexuellen Erfahrungen gesprochen. Während einer Reise mit ihrem Vater und ihrem Bruder habe sie eine Nacht mit einem Mann verbracht, mit dem sie eigenen Angaben zufolge seitdem keinen Kontakt mehr hat.

Allens Vater in Sorge

"Ich habe meine Jungfräulichkeit in Brasilien an einen Typ namens Fernando verloren", gab sie im "Life’s a Beach-Podcast" an. "Ich bin dann nicht in mein eigenes Zimmer zurückgekommen, da ich am nächsten Morgen noch ausgeschlafen habe." Als sie aufgewacht sei, habe sich "überall im Hotel Polizei" befunden, so Allen lachend. Auch am Strand sei fieberhaft nach ihr gesucht worden. "Die Leute dachten, ich wäre ertrunken. Ich brachte es nicht übers Herz zu sagen: 'Nein, ich habe nur meine Jungfräulichkeit verloren.'" Von dem Erlebnis musste sie sich offenbar erholen. "Es war ein bisschen traumatisch", so Allen. Erst "etwa 12 Jahre alt" sei sie damals gewesen. "Danach hatte ich eine Weile keinen Sex."

