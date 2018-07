Lily Allen wollte Heroin gegen Trennungsschmerz nehmen

Zum Glück griff die Britin, die in der Vergangenheit alkoholabhängig war und nach eigenen Angaben bis zu einer Flasche Wodka am Tag getrunken hat (dazu mehr), schließlich doch nicht zu der illegalen Droge. Stattdessen stürzte sie sich nach der Trennung in eine Reihe riskanter Sex-Abenteuer.

"Nachdem ich geschieden war, hatte ich stattdessen ständig Sex mit anderen Typen, um die Leere zu füllen. Ich war völlig außer Kontrolle", enthüllte sie.

Lily Allen hatte erst vergangenen Monat verkündet, dass die Scheidung durch ist. "Ich kann es jetzt endlich so sagen, ich bin seit drei Tagen geschieden", hatte sie in der britischen TV-Show Loose Woman erklärt. Mit Cooper teilt sich die Musikerin nun das Sorgerecht für ihre beiden Töchter. Jeder bekommt die Kinder für eine ganze Woche, danach wird gewechselt. "Das hilft mir sehr wegen meiner Arbeit. Wenn er die Kinder hat, kann ich arbeiten", erklärt der "Lost My Mind"-Star.