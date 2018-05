"Eine Flasche Wodka am Tag": Lily Allen beichtet Alkoholsucht

Das Problem habe sie mittlerweile aber in den Griff bekommen. Inzwischen fühle sie sich wieder wieder wohl in ihrem Körper und konsumiere Alkohol nur dann, wenn sie sich wirklich dafür bereit fühle. Heute würde sie nicht mehr aus Kummer zur Flasche greifen. Auch beruflich ist Allen wieder aktiv: Nach einer Pause vom Musik-Business promotet sie derzeit ihr neues Album "No Shame".

Lily Allen ist zweifache Mutter. Mit ihrem Mann Sam Cooper, mit dem sie seit 2011 verheiratet ist, hat sie einen Sohn und eine Tochter.