Lilian Klebow: Ein Gürtel für das gute Gewissen

Wer genau hinsieht, kann nicht nur auf dem Schreibtisch der "Soko-Donau"-Ermittlerin neuerdings einige " Jane Goodall "-Utensilien entdecken: "Auch auf das Polizeibrett und den Revierskühlschrank habe ich ein Bild mit den Schimpansen gehängt", erklärt Lilian Klebow, "zuvor habe ich natürlich unseren Ausstatter gefragt, ob das okay ist."



Mit vollem Einsatz engagiert sich die 31-Jährige seit Kurzem für das Jane-Goodall-Institut in Österreich. Aus gutem Grund: Am Mittwoch wird die gebürtige Münchnerin, die seit 12 Jahren in Wien lebt, von der 77-jährigen Grande Dame der Affenforschung bei einer Benefizgala zur Ehrenbotschafterin ernannt. "Ich habe bereits einen TV-Spot mit Jane gedreht, aber was bisher noch fehlte, ist der persönliche Ritterschlag." In Anwesenheit ihrer prominenten Kollegen - darunter "Soko-Donau"-Star Gregor Seberg und Hardy Krüger jr. - sollen bei der Charity-Veranstaltung in der Residenz des britischen Botschafters Simon Smith Spenden gesammelt werden.