Life Ball: Adrien Brody reiste im Motorrad-Konvoi nach Wien

Um mehr Bewusstsein für HIV und Aids zu schaffen, war nun fünf Tage lang der "amfAR EpicRide"-Motorrad-Konvoi mit Adrien Brody an der Spitze von Zürich nach Wien unterwegs. Die Biker sind rechtzeitig zum Life Ball am Samstag in Wien angekommen. "Es war eine außergewöhnliche Erfahrung", sagte Brody bei einer Pressekonferenz am Vormittag in der Albertina.

Brody reiste im Motorrad-Konvoi nach Wien

Die Biker, darunter auch als einzige Frau "Battlestar Galactica"-Darstellerin Katee Sackhoff, starteten am Dienstag in Zürich. Um der Bevölkerung die Ansteckungsgefahr, Behandlung und Erforschung der Krankheit näher zu bringen, fuhr der Konvoi 1.131 Kilometer weit und machte auch in Wattens in Tirol und in Salzburg Halt.