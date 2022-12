Liebesgerücht: Was läuft da zwischen Leonardo DiCaprio und Victoria Lamas?

Kaum treffen sich in Hollywood zwei Menschen zu einem gemeinsamen Essen, werden prompt Liebesgerüchte ersonnen. So geschehen auch nachdem Hollywoodstar Leonardo DiCaprio am Dienstagabend mit Nachwuchsschauspielerin Victoria Lamas zu einem Dinner verabredet war. Gleich hieß es in diversen Medienberichten, DiCaprio hätte eine neue Freundin und die sei halb so alt wie er.

Insider: DiCaprio und Lamas sind kein Paar

Doch was läuft da wirklich zwischen dem Schauspieler und der 23-jährigen Blondine? Laut Page Six sollen die beiden entgegen der Gerüchte kein Paar sein. Ein Insider behauptet gegenüber dem US-Portal: "Sie daten einander nicht."