Sohn Romeo könnte ihr Zwilling sein: Hätten Sie Victoria Beckham als Kind erkannt?

Es macht den Eindruck, als wäre Victoria Beckham schon ganz in Weihnachtsstimmung. Am Sonntag teilte die britische Modedesignerin ein altes Kinderfoto von sich in einem Schneemann-Kostüm, voll Vorfreude auf die kommenden Feiertage.

Victoria Beckham als Schneemann verkleidet

Auf dem von ihr auf Instagram veröffentlichten Foto posiert Beckham als Kind mit Schneemann-Hut, Schal und einem weißen Einteiler mit schwarzen Knöpfen. Barfuß, mit Stirnfransen und einer süßen Zahnlücke strahlt das ehemalige "Spice Girl" in die Kamera.