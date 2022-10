Liebes -Tattoo für David entfernt: Victoria Beckham klärt auf

Die britische Modedesignerin Victoria Beckham hat über ihre Entscheidung gesprochen, sich die am Handgelenk tätowierten Initialen ihres Ehemannes David Beckham entfernen zu lassen. Damit, dass sie kurz vor einer Scheidung stehen würden, habe es jedenfalls nichts zu tun, so die 48-Jährige in der US-TV-Sendung "Today".

Victoria Beckham gefielen Tattoo-Motive nicht mehr

"Ich habe mir das Tattoo vor langer, langer Zeit stechen lassen und sie waren einfach nicht mehr besonders zart", so Beckham. David und die gemeinsamen Söhne hätten schöne Motive. "Meine waren jedoch ein bisschen zu dick, ich blutete etwas, und sie waren einfach nicht so hübsch. Sie sahen nicht gut aus", erklärte Beckham den Grund für die Entfernung, mehr bedeute es nicht.

"Die Medien fingen an zu spekulieren, ob ich meinen Mann verlassen würde. Nein. Ich hatte das Tattoo nur satt. So einfach ist das.“ Die Beckhams haben sich 1999 auf Schloss Luttrellstown nahe Dublin das Jawort gegeben.