Liebes-Aus nach 8 Monaten: Katie Holmes soll wieder single sein

Karrieretechnisch l├Ąuft es hingegen gut f├╝r Holmes: Die 43-J├Ąhrige kehrt in New York auf die Theaterb├╝hne zur├╝ck, wie im Oktober bekannt wurde. Holmes werde eine Rolle in dem St├╝ck "The Wanderers" ├╝bernehmen, teilten die Veranstalter mit. Das St├╝ck handelt von zwei Paaren, die vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Die Premiere ist f├╝r Anfang 2023 geplant.

Holmes, die zwischen 2006 und 2012 mit Tom Cruise verheiratet war und mit dem Schauspieler eine Tochter hat, hatte 2008 ihr Broadway-Deb├╝t in dem St├╝ck "All My Sons" von Arthur Miller gefeiert. Vier Jahre sp├Ąter war sie f├╝r das St├╝ck "Dead Accounts" noch einmal auf die Theaterb├╝hne in New York zur├╝ckgekehrt. Ber├╝hmt geworden war Holmes mit einer Rolle in der Fernsehserie "Dawson's Creek", auch in zahlreichen Filmen hat sie schon mitgespielt.