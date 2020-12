"Liebe braucht keine Ferien": Wie es den Darstellern des Weihnachtsfilms ergangen ist

Cameron Diaz (Amanda)

Nach dem Erfolg von "Liebe braucht keine Ferien" war Cameron Diaz noch in einigen erfolgreichen Hollywoodkomödien zu sehen - unter anderem in "Bad Teacher" (2011) oder "Sex Tape" (2014). Zwischenzeitlich zählte Diaz zu den am besten verdienenden Schauspielerinnen Hollywoods. Nachdem sie für "Shrek, der Dritte" (2007) eine Gage von 30 Millionen US-Dollar erhielt, belegte sie in der "Forbes"-Rangliste mit einem Einkommen von 50 Millionen US-Dollar den ersten Platz. Aus dem Filmgeschäft hat sie sich inzwischen aber weitgehend zurückgezogen. Unproduktiv ist die 48-Jährige deswegen aber noch lange nicht. Sie hat inzwischen zwei Bücher veröffentlicht. 2013 kam ihr Gesundheits-Kochbuch "The Body Book" raus, das ein Bestseller wurde. 2016 brachte Diaz "The Longevity Book" raus, das sich mit dem Thema Anti-Ageing beschäftigt. Dieses Jahr brachte die Schauspielerin außerdem einen eigenen Wein mit dem Namen "Avaline" auf dem Markt.