Liebe bestätigt? Sophia Thomalla teilt Kuss-Foto mit Alexander Zverev

Die beiden würden einander zwar schon seit vier Jahren kennen, gefunkt habe es aber erst vor sechs Wochen. Der Bild zufolge soll die 32-Jährige den Tennis-Olympiasieger am Donnerstag kurz vor dem Start der US-Masters in Indian Wells in Florida besucht haben, bevor sie nach Deutschland zurückjettete, um ihren Geburtstag zu feiern. Als Zverev, der sich 2020 von Brenda Patea getrennt hat, am 18. September in der Fernseh-Show "Schlag den Star" auftrat, soll Thomalla ebenfalls in Köln zugegen gewesen sein, wie ein Posting auf Instagram bestätige.