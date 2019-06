Lexi Rabe: Siebenjährige "Avengers"-Schauspielerin wird gemobbt

"Erwartet ihr von mir, dass ich ein Roboter bin?"

"Ich weiß nicht, warum ihr böse seid, weil wir gerade beschäftigt sind. Wisst ihr, wir sind normale Menschen und wir haben viel zu tun, wie jeder andere auch", erklärte die Mutter des Stars. Tochter Lexi fügte hinzu: "Erwartet ihr von mir, dass ich ein Roboter bin? Weil ich bin kein Roboter, ich bin gar nicht eingebildet, ich bin einfach ein normales Kind!"

Lexi Rabe sei auch in der Schule gemobbt worden, wie ihre Mutter verriet. "Wir versuchen, das zu beenden. Es tut wirklich im Herzen weh", so Lexi. Die Familie denke nun darüber nach, ein Anti-Mobbing-Programm zu starten, wie sie in "Good Morning America" erklärten.

Lexi Rabe spielt nicht nur im Marvel-Film mit. Sie ergatterte auch eine Rolle in "Godzilla: King of the Monsters", der aktuell im Kino zu sehen ist.