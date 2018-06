Lewis Hamilton: Wird der Formel-1-Weltmeister jetzt Popstar?

"Er liebt die Musik, er ist wirklich talentiert"

In der britischen Zeitung The Sun sagte Glynne: "Ich kenne Lewis, er ist cool, er ist so liebenswürdig.(...) Ich war sogar mit ihm im Studio und habe ein wenig Musik mit ihm aufgenommen. Er liebt Musik und er ist ein sehr talentierter Typ – in allen Lebensbereichen. Ich weiß aber, dass er sehr viel Wert darauf legt, musikalisch sein eigenes Ding zu machen. Und ich weiß, wenn er sein Zeugs veröffentlicht, wird man sich auf ein Schmankerl gefasst machen können. Ich trat einmal bei einem seiner Formel 1-Shows auf und so wurden wir Freunde."